عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 نيسان 2021

الأخبار : تشريع في خدمة المصارف
«إسرائيل»: حدودنا في عمق المياه اللبنانيّة
السعوديّة تشترط إبعاد حزب الله عن الجيش لتقديم مساعدات!
الديار : البابا يصلي للبنان في ظل انسداد كل الأفق... الحكومة في «خبر كان»
جعجع تدعو العونيين للاتحاد واسقاط مجلس النواب... ومخاوف من تضامن خليجي مع السعودية ومقاطعة لبنان
نداء الوطن : باسيل يتهرّب من "النداء القواتي" ويمهّد للتمديد النيابي!
عويدات أطلق "التحقيق المضاد": "خبراء" عون أمام المباحث
اللواء : محاولات لتحريك التأليف بين «الفصح الشرقي» والفطر السعيد
فهمي يتصل بفرحان ويطلعه على الإجراءات والتوقيفات.. وإقفال المعاينة الميكانيكية بدءاً من الغد
البناء : فيينا تتقدّم نحو الحل النوويّ بسرعة… ومالي إلى المنطقة لوضع الحلفاء في الصورة / القوات تدعو التيار لاستقالة مسيحيّة ميثاقيّة نحو الانتخابات المبكرة… بعد كلام باسيل / قزّي ينقل تبنّي بكركي والفاتيكان موقف الحريريّ حكوميّاً… والصراع «سنيّ شيعيّ» /
النهار : رفع "مضبوط" للدعم بديلاً من حكومة ممنوعة!
الجمهورية : البابا : لا يمكن لبنان فقدان هويته
the daily star : FPM MP calls for new Hariri approach on govt
?l'orient le jour :Entre isolement financier et chaos social, quels choix s’offrent au Liban