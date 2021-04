عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 نيسان 2021

A + A -

الأخبار : تشريع في خدمة المصارف

«إسرائيل»: حدودنا في عمق المياه اللبنانيّة



السعوديّة تشترط إبعاد حزب الله عن الجيش لتقديم مساعدات!





الديار : البابا يصلي للبنان في ظل انسداد كل الأفق... الحكومة في «خبر كان»

جعجع تدعو العونيين للاتحاد واسقاط مجلس النواب... ومخاوف من تضامن خليجي مع السعودية ومقاطعة لبنان



نداء الوطن : باسيل يتهرّب من "النداء القواتي" ويمهّد للتمديد النيابي!

عويدات أطلق "التحقيق المضاد": "خبراء" عون أمام المباحث

اللواء : محاولات لتحريك التأليف بين «الفصح الشرقي» والفطر السعيد

فهمي يتصل بفرحان ويطلعه على الإجراءات والتوقيفات.. وإقفال المعاينة الميكانيكية بدءاً من الغد



البناء : فيينا تتقدّم نحو الحل النوويّ بسرعة… ومالي إلى المنطقة لوضع الحلفاء في الصورة / القوات تدعو التيار لاستقالة مسيحيّة ميثاقيّة نحو الانتخابات المبكرة… بعد كلام باسيل / قزّي ينقل تبنّي بكركي والفاتيكان موقف الحريريّ حكوميّاً… والصراع «سنيّ شيعيّ» /



النهار : رفع "مضبوط" للدعم بديلاً من حكومة ممنوعة!

الجمهورية : البابا : لا يمكن لبنان فقدان هويته



the daily star : FPM MP calls for new Hariri approach on govt



?l'orient le jour :Entre isolement financier et chaos social, quels choix s’offrent au Liban