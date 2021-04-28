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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 نيسان 2021

28
APRIL
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر أمميّة أن تتواصل معارك مأرب في اليمن في الوجهة التي تبدو نهائيّة لصالح أنصار الله بعد النجاحات التي حققوها في اليومين الأخيرين وأن تطرح قضية تحييد المدينة بإخراج وحدات حكومة منصور هادي العسكرية وميليشيات حزب الإصلاح منها مقابل عدم دخول أنصار الله إليها.

خفايا

توقع دبلوماسيّ عربي سابق تشكيل لجنة دوليّة تحت إطار المجموعة الدولية لدعم لبنان أو مجموعة أصدقاء لبنان للمساعدة في الوصول إلى تسوية لبنانية بتفاهم أميركيّ روسيّ تضم إليهما فرنسا والسعودية وإيران ولم يستبعد أن تتبنى اللجنة الدعوة إلى انتخابات نيابيّة مبكرة تعقبها حكومة سياسيّة تتولى تنفيذ الإصلاحات.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

أفاد مصدر متابع لفضيحة تهريب الكبتاغون في شحنة الرمان، ان السلطات المعنية قد تبلغت بضبط الشحنة منذ حوالى الشهرين من قبل السلطات السعودية، ولم تباشر التحقيقات الا بعد الاجراء السعودي ونشر الفضيحة على وسائل الاعلام.

 

تبذل جهات سياسية مساعي لاخلاء سبيل الموقوفين في فضيحة العمولات والسمسرات في ملف استئجار البواخر، حيث يتذرع بعضهم بمرور الزمن على الجريمة.

 

لوحظ ان تجار المواد الغذائية باتوا يمتنعون عن عرض السلع المدعومة في الصالات ويقتصر تسليمها الى الجهات الحزبية بناء على توصية من وزارة الاقتصاد.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
أصيب الطاقم الرئيسي في سفارة دولة كبرى بفايروس كورونا، والتزم الإجراءات المطلوبة لجهة الحجر وسواه!


غمز
فهم أن زيارة دبلوماسي أوروبي إلى رئيس تيّار حزبي جاءت على خلفية دينية من رئيس حزب إلى رئيس حزب مماثل!


لغز
احتلت قضية المداهمة لشركة مالية، مقرها عوكر، محور المحادثات بين مرجعين، في الساعات الماضية.

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