"القوات" : تشكيل الحكومة لا نراه حلاً مناسباً .. وهذا ما توجهنا به الى "التيار"

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الديار : دعت عضو تكتل «الجمهورية القوية» ستريدا جعجع يوم أمس تكتل «لبنان القوي» لكي يبادر للتنسيق مع «القوات»، «من اجل ان نستقيل جميعا من مجلس النواب الامر الذي من شأنه ان يفقد المجلس ميثاقيته وبالتالي الذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة».

وينسجم الموقف القواتي هذا مع موقف حزب «الكتائب اللبنانية» الذي كان أول الأحزاب التي دعت النواب للاستقالة بعد انفجار مرفأ بيروت والذهاب الى انتخابات مبكرة. لكن رغم ذلك يصر الحزبان المسيحيان اللذان لطالما كانا أقرب الى حزب واحد على مواصلة السير في مسارين مختلفين تماما نتيجة الخلاف المستشري بين قيادتيهما.

وتشرح مصادر قيادية في حزب «القوات» أن «توجه جعجع للعونيين دون سواهم للاستقالة مرده لكون تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» كانا ولا زالا يرفضان ملاقاة القيادة القواتية في دعوتها هذه، ومن منطلق ان استقالة النواب العونيين والقواتيين معا يفقد المجلس النيابي الحالي الغطاء الميثاقي باعتبار ان معظم النواب المسيحيين يكونون بذلك قد أصبحوا خارجه».

وتقول المصادر لـ «الديار»: «هدفنا الاساسي كقوات حاليا هو الذهاب باتجاه انتخابات نيابية مبكرة لأن خلاف ذلك سيعني تمديد للأزمة ومفاقمة مآسي اللبنانيين. حتى تشكيل الحكومة الذي يدفعه باتجاهه كثيرون لا نراه الحل المناسب في هذه الظروف».