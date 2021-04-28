الأخبار : دياب يطلب وظيفة في قطر ؟

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الأخبار : في زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، حيث استقبله أمير الدولة تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء ووزراء، فاجأ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مسؤولين قطريين التقاهم، بتقديم نسخ عن سيرته الذاتية لكل منهم، بهدف تأمين عمل له بعد تأليف حكومة جديدة وتوقفه عن ممارسة مهمات تصريف الأعمال التي يقوم بها بالحدّ الأدنى حالياً. ما قام به دياب أربك بعض الحاضرين في الاجتماعات التي عقدها، والتي كانت مخصّصة لطلب مساعدات للبنان، وتحديداً لتمويل البطاقة التي تدرس الحكومة إمكان تقديمها لنحو 750 ألف عائلة كبديل من دعم السلع الحيوية.