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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



الازمة الاقتصادية لا تعالج الا بالمساعدات الخارجية، وهذه المساعدات لا تتأمن الا بالاصلاحات، والاصلاحات لا تنجز الا بحكومة قادرة، والحكومة صعبة المنال حاليا، وكل هذا يعني اتجاه لبنان الى الانهيار.



المخيب للامال ان كل طرف ينتظر تعليمات الدولة الملتصق بها، وان كل دول الخارج لها حساباتها بعيدة المصالح عن مصلحة لبنان.



السؤال الذي يعكس الم اللبنانيين بسيط جدا، وهو كيف يعيش صاحب الدخل المحدود في اطارات المعيشة والطبابة والتعليم وايدار المنزل وما يتبقى من نواحي الحياة ؟



في ظل هذه الاجواء، قضية تهريب المخدرات الى السعودية ما زالت تتفاعل.

وفي انتظار كشف تفاصيل شحنة الكابتاغون، اعلن السفير السعودي وليد البخاري ان اجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة من لبنان منذ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغ سبعة وخمسين طنا ومئة واربعة وثمانين الفا وتسعمئة.

في المقابل، اكد وزير الداخلية محمد فهمي ان التحقيقات مستمرة، ونطلع من الرياض على التفاصيل.



واليوم مطاردة لتجار المخدرات في صيدا واصابة ثلاثة منهم، نقلوا الى المستشفى.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



لا وقائع مهمة في الأجندة المحلية اليوم لكن هذا لا يعني غياب ذلك الكم الهائل من العناوين والملفات التي يغلي جمرها تحت رماد الإنتظار.



وتبقى علة العلل كامنة في تعثر ملف التأليف المنكفئ إلى قعر جدول الأعمال اللبناني علما بأن الحكومة مطلوب تشكيلها اليوم قبل غد فهل تهب صحوة ما على ضمير المعطلين والمعرقلين؟!.



وفيما يقف هؤلاء حجر عثرة في طريق كل مبادرة او طرح أو مسعى داخلي سرت معلومات عن إمكان قيام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة إلى لبنان.



ولأن الزيارة بالزيارة تذكر فقد تمنى البابا فرنسيس أن تتحقق رحلته إلى لبنان قائلا إنه يرفع الدعاء إلى الله لكي يساعد مسؤوليه ليعملوا من أجل الخير العام فيه.



في موضوع حظر السعودية دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها لم يطرأ أي جديد بانتظار نتائج التواصل مع المملكة الذي كلف الوزير محمد فهمي القيام به لمعالجة تداعيات هذه الخطوة علما بأن رسالة طمأنة للرياض بعثت بها بيروت عبر قرار التشدد بالتحقيقات في تهريب المخدرات الى السعودية وانزال العقوبات بالمرتكبين.



وإلى الخاصرة الجنوبية حيث أطل العدو الإسرائيلي بمشروع جديد للسطو على ثروات لبنان البحرية هو عبارة عن خريطة أسماها (الخط 310).



العدو جاهر بأن هذا الخط يتعدى على مئات الكيلومترات المربعة من المياه الاقتصادية اللبنانية.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



كأن الجميع استنفد الامل وكل وسيلة، ولم يعد الا الدعاء..



وابرز المتضرعين اليوم البابا فرنسيس الذي دعا الله لكي يساعد الرئيس ميشال عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من اجل الخير العام في بلاد الارز.



بلاد اشترط بابا الفاتيكان زيارتها بتشكيل حكومتها، ولا من يلبي الشرط في بلد قال انه لا يمكن ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي التي جعلت منه رسالة.



رسالة البابا الى الرئيس عون سمعها المعنيون من سياسيين وروحيين، فيما ما زالت ارواح شريرة تتحكم بمسار الوطن عبر اقتصاده وحكومته، غير آبهة بصعوبة الازمة التي تعصف بالبلاد، والفقر الذي يتحكم بالعباد.



اما البلاد التي حكمت على اللبنانيين وارزاقهم عبر اختطافها لحكومتهم ومن ثم تهريبها لقرارات سياسية بعنوان مكافحة تهريب المخدرات، فلن تستطيع الهروب من لغة المنطق التي تسقط حججها التي تذرعت بها من اجل الاقتصاص من شعب منعها من تهريب مشاريعها التدميرية الى بلده والمنطقة..



في المنطقة اليمنيون يصيبون اهل العدوان السعودي الاميركي بمزيد من الخسائر الاستراتيجية في مأرب، ولاجلها يرتفع العويل السعودي والنحيب الاميركي.



والفلسطينيون يصيبون الصهاينة بخيبة كبيرة مع معادلاتهم التي قرأها المستوطنون على انها افقدتهم الامن، فيما اعتبرها اعضاء في الكنيست العبري معادلة الخزي والعار لحكومة نتنياهو.



خيبة صهيونية ستمتد الى فيينا حيث عادت المفاوضات على نية النووي الايراني بجولة جديدة، ابتداء من ثابتة الجمهورية الاسلامية: رفع العقوبات الاميركية مقدمة لاحياء الاتفاق ..





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



"لبنان لا يمكنه ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الأخوي معا، التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره".



رسالة بالغة التعبير والدلالة من الحبر الأعظم إلى رئيس الجمهورية، جدد فيها رغبته في ان تتحقق زيارته الى لبنان وشعبه الحبيب، كما وصفه، مؤكدا صلاته الحارة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها.



البابا فرنسيس رفع الدعاء الى الله "لكي يساعد الرئيس ميشال عون والمسؤولين السياسيين في لبنان ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز". وقال: "أوكل أمتكم الغالية إلى حماية سيدة لبنان طالبا من امير السلام بان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه".



وعلى رجاء استجابة دعاء البابا فرنسيس وصلاته، ظل القرار السعودي الأخير موضع متابعة في أكثر من اجتماع وتصريح. واليوم، اجرى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية، واطلع منه على نتائج التحقيقات ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس في قصر بعبدا. ووضع الوزير فهمي الرئيس عون في آخر التفاصيل، كما اعلمه عن اتصال اجراه بوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان.



وفي سياق متصل، لكن على خط التصدي للتزوير، اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان حساب تويتر المسمى "ويكيليكس لبنان" نشر خبرا كاذبا ادعى فيه ان اسم المتهم بملف تهريب الكبتاغون حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018، إلا أن العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، أظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزورة.



أما في السياسة، وقبيل الزيارة المرتقبة لرئيس التيار الوطني الحر إلى موسكو، اشار تكتل لبنان القوي اليوم اثر اجتماعه الأسبوعي الكترونيا إلى أنه لا يزال ينتظر ان يسمح الوقت لدولة رئيس الحكومة المكلف بتقديم صيغة حكومية متكاملة وفقا للأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة، مؤكدا استعداد التكتل الدائم لتقديم اي معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة.



وأكد التكتل على موقف رئيسه بأن الاستقالة من مجلس النواب قد تقدم حلا لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلف لكنها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد.



واعتبر التكتل ان ما يحقق الاصلاح هو توافر قرار سياسي اكثري في البلاد، مبقيا انفتاحه منفتحا على امكانية الاتفاق على برنامج اصلاحي كامل وواضح تجمع عليه هذه الأكثرية ويبدأ تنفيذه فورا ويكون اجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءا منه بهدف اصلاحي وليس تنفيذا لمصلحة سياسية ضيقة.



ومن ناحية أخرى، طالب التكتل بأن يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال الى الخارج لكشف مصيرها. وأيد التكتل مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية وفقا للطرح الذي تقدم به رئيسه.



وفي سياق آخر، دعا التكتل الحكومة اللبنانية الى متابعة قضية الفنان سمير صفير. غير ان البداية من رسالة البابا فرنسيس إلى الرئيس عون.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



كشف شحنة المخدرات في السعودية هو الجزء الظاهر من جبل المخدرات في لبنان ...



محافظة بأكملها تتوزع فيها هذه الدويلة، وحين نتحدث عن محافظة، فليس المقصود أبناؤها وعائلاتها بل المقصود من استخدموها كمنصة لأعمالهم المشينة والممنوعة، رغما عن ابنائها كما رغما عن القوانين المرعية الإجراء ...



وهذا الجزء من جبل المخدرات وجد ايضا بيئة حاضنة من عصابات وعشائر وأحزاب، وعمق جغرافي مع سوريا حيث الحدود شبه وهمية ...



كبر " تنين " المخدرات فأصبح اقوى من الدولة، أو هو استقوى على الدولة، وطالما ان هناك مناطق خارجة على سلطة القانون أو عصية على الدولة، وما أكثرها، سيبقى الكابتاغون والكوكايين عابرا لكل مواسم الفاكهة والخضار ومتجاوزا الحدود طالما أن "حيط الدولة واطي" وهناك من يزالون "يستوطون هذا الحيط" ...

صحيح ان الملح هو كشف كل ملابسات الرمان الملغوم، لكن متى قرار تفكيك منظومة المخدرات ؟ من يجرؤ ؟



معامل المخدرات في لبنان كالعنبر رقم 12 .

من يجرؤ على الإقتراب منها ؟ تماما كما كان السؤال : من يجرؤ على الإقتراب من العنبر ؟ والمخدرات كالنيترات، لم يتحرك أحد لمعالجتها إلا بعدما انفجرت قضيتها... انفجار او تفجير النيترات دمر مرفأ بيروت ونصف بيروت، وانفجار ملف الكابتاغون دمر سمعة لبنان أكثر مما هي مدمرة.



ومن العنبر الرقم 12 إلى شحنة الرمان الملغوم، سمعة لبنان بالارض فيما سائر الملفات متوقفة أو متعثرة: من ملف تأليف الحكومة الذي يبدو انه اصبح منسيا إلى ملف الدعم الذي سيتلاشى مع تلاشي العملات الصعبة إلى ملف منصة الدولار التي يحكم عليها بعد انطلاقها لا قبل ذلك .