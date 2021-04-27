ماذا جاء في تقرير مستشفى الحريري؟

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:



"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:



Pfizer: 228

AstraZeneca: 57



- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 454 فحصا



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 104



- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 19



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3





- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1121 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 48





- حالات وفاة: 2".



وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.



رقم الهاتف 01832070



رقم الواتساب 70056182"