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لبنان لا يمكنه ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الأخوي معاً، التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره”.



رسالة بالغة التعبير والدلالة من الحبر الأعظم إلى رئيس الجمهورية، جدد فيها رغبته في ان تتحقق زيارته الى لبنان وشعبه الحبيب، كما وصفه، مؤكدا صلاته الحارة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها.



البابا فرنسيس رفع الدعاء الى الله “لكي يساعد الرئيس ميشال عون والمسؤولين السياسيين في لبنان ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز”. وقال: “أوكل أمتكم الغالية إلى حماية سيدة لبنان طالبا من امير السلام بان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه”.



وعلى رجاء استجابة دعاء البابا فرنسيس وصلاته، ظلَّ القرار السعودي الأخير موضع متابعة في أكثر من اجتماع وتصريح. واليوم، اجرى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية، واطلع منه على نتائج التحقيقات ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس في قصر بعبدا. ووضع الوزير فهمي الرئيس عون في آخر التفاصيل، كما اعلمه عن اتصال اجراه بوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان.



وفي سياق متصل، لكن على خط التصدي للتزوير، اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان حساب تويتر المسمى “ويكيليكس لبنان” نشر خبرا كاذبا ادعى فيه ان اسم المتهم بملف تهريب الكبتاغون حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018، إلا أن العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، أظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزورة.



أما في السياسة، وقبيل الزيارة المرتقبة لرئيس التيار الوطني الحر إلى موسكو، اشار تكتل لبنان القوي اليوم اثر اجتماعه الأسبوعي الكترونياً إلى أنه لا يزال ينتظر ان يسمح الوقت لدولة رئيس الحكومة المكلّف بتقديم صيغة حكومية متكاملة وفقاً للأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة، مؤكداً استعداد التكتل الدائم لتقديم اي معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة.



وأكد التكتل على موقف رئيسه بأن الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلاًّ لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف لكنّها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد. واعتبر التكتل ان ما يحقّق الاصلاح هو توافر قرار سياسي اكثري في البلاد، مبقياً انفتاحه منفتحاً على امكانية الاتفاق على برنامج اصلاحي كامل وواضح تجمع عليه هذه الأكثرية ويبدأ تنفيذه فوراً ويكون اجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءاً منه بهدف اصلاحي وليس تنفيذاً لمصلحة سياسية ضيّقة.



ومن ناحية أخرى، طالب التكتل بأن يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال الى الخارج لكشف مصيرها. وأيد التكتل مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية وفقاً للطرح الذي تقدّم به رئيسه.



وفي سياق آخر، دعا التكتل الحكومة اللبنانية الى متابعة قضيّة الفنان سمير صفير. غير ان البداية من رسالة البابا فرنسيس إلى الرئيس عون.