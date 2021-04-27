حمدان: هذا المنشور هو بحد ذاته إخبار للقضاء اللبناني

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بعد عرض لمشاهد كارثية في خسارة الثروة السمكية بكميات هائلة على شواطئ بحيرة سد القرعون على مواقع التواصل الاجتماعي.

توجه العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون إلى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار، محمّلاً إياه مسؤولية عدم القيام بوظيفته كوزير للبيئة بسبب طموحاته المستقبلية الرئاسية، وبسبب نأيه عن تدبير شؤون البيئة اللبنانية.

وأضاف حمدان أن المسؤولية قيمة أخلاقية إنسانية وضمير ونزاهة وشفافية قبل أن تكون مصالح شخصية.

تفضل خلّي ضميرك يتحرك أمام هذه المشاهد المرعبة في البيئة اللبنانية.

هذا المنشور هو بحد ذاته إخبار للقضاء اللبناني عن إهمال جنائي يجب التحقيق فيه.