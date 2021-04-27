بالصورة: شكوى قضائية جديدة بحق ميشال مكتف وشركته!

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تقدم تجمّع "صرخة المودعين" بشكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور على كلّ من: ميشال مكتّف وشركته "مكتّف ش.م.ل" وعلى بعض موظّفيها، وكذلك على وكيليه إسكندر روجيه نجار وزياد اسبير بالإضافة إلى وكيل مصرف SGBL المحامي ألان بو ضاهر وكل من يظهره التحقيق بجرائم التمرّد وأعمال الشدة والتحقير وتزوير سجلات وبيانات رسميّة واستعمال المُزوّر والضرب والإيذاء والإدلاء بمعلومات كاذبة في جلسات الخبرة أمام المدعي العام، بالإضافة إلى تبديل وكتم المستندات وتضليل التحقيق وعرقلته.

وتأتي الشكوى على خلفيّة التجاوزات التي حصلت في جلسات الخبرة، وما رافقها من منع للخبراء من الاستحصال على الداتا وحذف المعلومات عمداً عن الحواسيب وعدم التعاون مع لجنة الخبراء والقضاة. كلّ ذلك بالإضافة إلى فضّ أختام الشمع الأحمر وتهريب المستندات من الأبواب الخلفية للشركة وصولاً إلى منع القضاة بالقوة من إتمام مهامهم.

الجدير ذكره أن هذه الشكوى مقدّمة مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، ما يعني عملياً أنه بمجرد تسجيلها رسمياً تنعقد الدعوى العامة بحقّ المدّعى عليهم دون الحاجة إلى أي ادّعاء من النيابة العامة. هذا الأمر يجعل من قاضي التحقيق مختصاً بالنظر في هذه المخالفات من دون المرور بأزمة الصلاحيات المتنازع عليها في النيابة العامة في جبل لبنان.

ناس ميديا