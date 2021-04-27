بخاري يكشف عن قائمة المخدرات المضبوطة من لبنان

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أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على "تويتر" أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة من لبنان منذُ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغ سبعة وخمسون مليون ومئة وأربعة وثمانون الف وتسعمائة ( 57,184,900 ).

كما أعلن البخاري عن ضبط:

- 5383400 حبة مخدرة داخل رمان

- 20 مليون و190 الف 500 حبة داخل عنب

- 5 مليون و580 الف حبة داخل عنب ايضا

- 4 مليون و335 الف حبة مخدرة داخل تفاح

- 6 مليون و480 الف حبة مخدرة داخل بطاطا

- 15 مليون و216 الف حبة مخدرة داخل عنب

- 2466563 حبة مخدرة داخل رمان