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المجذوب يحدد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح الشرقي

27
APRIL
2021
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب المذكرة رقم 9/م/2021 المتعلقة بتحديد عطلة المدارس في عيد الفصح لدى الطوائف الارثوذكسية، وجاء فيها:


بناء على المرسوم رقم 6157تاريخ 21/1/2020 (مرسوم تشكيل الحكومة) وبناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته ،لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية ) واستناداً الى احكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/9/2005(تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية) وبناء على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها)، وبناء على المذكرة الادارية رقم 7 تاريخ 15/4/2021 المتعلقة باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد وعيد العمال ،


وبمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية، تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف انواعها ومراحلها، ويتوقف التعلم الحضوري وعن بعد بجميع مساراته، ابتداء من صباح الخميس الواقع فيه 29 نيسان 2021 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 3 أيار 2021.

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