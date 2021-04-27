بالصورة - مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: حسن محمد دقو لم يرد اسمه في مرسوم التجنيس العام 2018 وما يتم التداول به هو نسخة مزورة للمرسوم

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اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الحساب على "تويتر" المسمى "ويكيليكس لبنان" نشر خبراً كاذباً ادعى فيه ان اسم المتهم بملف تهريب " الكبتاغون" حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018 وذلك للادعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية بموجبه .

إلا أن العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، اظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة ، حيث يتضح انه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الاصلية للمرسوم ، ودسّ اسم حسن محمد دقو مكانه.

ولفت مكتب الاعلام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى خطورة تناقل مثل هذه الاخبار الكاذبة التي تعرّض مروجيها للملاحقة القانونية.

**ربطاً: النسخة المزورة من المرسوم والنسخة الاصلية.