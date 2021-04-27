العلاقات اللبنانية البريطانية على مأدبة إفطار في دارة مخزومي

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي على مائدة إفطار في دارته، السفير البريطاني الدكتور مارتن لونغدن، والمسؤول السياسي في السفارة كافن تنش، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين ورئيس بلدية يحشوش كارل زوين. وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وشدد مخزومي على أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا، شاكراً المملكة المتحدة على الجهود التي تبذلها في دعم لبنان، ومؤكداً أنها شريكة للمجتمع الدولي في دعم البلد ليتجاوز المحنة التي يمر بها.

وجدد مخزومي التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مستقلين، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والصحية في تدهور مستمر ولم يعد من الممكن السكوت على الوضع القائم، مثمّناً جهود الدول الأوروبية في ما يتعلق بالدفع نحو تأليف حكومة تتحمل مسؤوليتها في إجراء الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الوضع والحصول على دعم الهيئات الدولية.