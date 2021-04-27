البابا فرنسيس في رسالة الى الرئيس عون: لبنان لا يمكن ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره

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الحبر الأعظم متمنيا تحقق زيارته الى لبنان: ارفع الدعاء الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من اجل الخير العام فيه

اكد الحبر الاعظم البابا فرنسيس ان لبنان لا يمكنه ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا التي جعلت منه رسالة الى العالم باسره. وإذ جدد رغبته في "ان تتحقق زيارتي الى لبنان وشعبه الحبيب"، فانه اكد على صلاته الحارة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها.

كلام البابا فرنسيس جاء في خلال رسالة بعث بها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكره فيها على كتاب تهنئته لمناسبة السنة الثامنة لحبريته، والرسالة التي بعث بها الرئيس عون اليه على اثر زيارته الى العراق والتي تضمنت دعوة رسمية للاب الاقدس لزيارة لبنان. ورفع البابا فرنسيس الدعاء "الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز". وختم قائلا: "انني اوكل امتكم الغالية لحماية سيدة لبنان طالبا من امير السلام ان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه".