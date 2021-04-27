جريمة مروّعة في مزيارة - زغرتا.. ضربتها بـ "مدقّة خشبية"!

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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 2021-3-17 عُثر على المواطنة: - ر. ر. (مواليد عام 1943) جثّة هامدة في منزلها الكائن في بلدة مزيارة - قضاء زغرتا، وقد تعرّضت للضرب على رأسها قبل أن تتم سرقة بعض من مصاغها ومبلغ مالي وهاتفها الخلوي.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، اشتبهت عناصرها بسيّدة كانت تتردّد منذ حوالى الاسبوعين للعمل في منزل المغدورة، وقد توارت عن الأنظار بعد حصول الجريمة.

من خلال المتابعة الحثيثة، توصلت هذه الشعبة الى تحديد كامل هوية المشتبه بها، وتدعى:

م. م. (مواليد عام ۱۹۹۸، سورية)

أدّت المتابعة الاستعلامية والتقنيّة، إلى تحديد مكان وجود المشتبه بها. وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفها بتاريخ 15-4-2021، داخل أحد الفنادق في بلدة إهدن، حيث كانت متوارية مستخدمةً اسمًا مستعارا. وقد ضُبِط بحوزتها سلسلة وأيقونة من الذّهب عائدة للمجني عليها.

بالتحقيق معها، اعترفت بتنفيذ جريمة القتل، وأنها أقدمت على ضرب الضّحية على رأسها بواسطة "مدقّة خشبية"، وسرقت منها هاتفها ومصاغها ومبلغاً مالياً.

اجري المقتضى القانوني بحقها، وأودعت مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.