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وفد مستشفى دير القمر الحكومي يهنىء الأباتي بيار نجم الرئيس العام للرهبنة المريمية المارونية

27
APRIL
2021
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قام بعد ظهر البارحة النائب الدكتور فريد البستاني يرافقه البروفسور أنطوان البستاني رئيس لجنة مستشفى دير القمر الحكومي وأعضاء لجنة المستشفى ولجنة الدعم بزيارة تهنئة لقدس الأباتي بيار نجم الرئيس العام للرهبنة المريمية المارونية في مقره في سيدة اللويزة.

بعد كلمة ترحيب من الاباتي نجم تحدث البستاني شاكرا للرهبنة المريمية وقوفها إلى جانب أهالي دير القمر والشوف ودورها في بث روح المحبة والإلفة في الجبل من خلال رسالتها التعليمية والتربوية، وكرر البستاتي شكره للرهبنة على تبرعها بالأرض التي لولاها لما استطاع مستشفى دير القمر الحكومي أن يبصر النور.

بعدها استمع الأباتي إلى شرح مفصل من رئيس اللجنة والأعضاء حول المراحل التي مر بها المستشفى والخطط الموضوعة لإكماله ووضعه بتصرف المرضى والمحتاجين في اقرب فرصة.

وقد وعد الاباتي باستمرار دعم الرهبنة لمستشفى دير القمر الحكومي وتثبيت اطر التعاون لما فيه مصلحة أهالي دير القمر وكل الشوفيين.
وقبل مغادرته سجل النائب الدكتور فريد البستاني كلمة في السجل الذهبي لدير سيدة اللويزة أعرب خلالها عن امتنانه العميق للرهبنة المريمية المارونية، مجددا التهاني للاباتي نجم.

 

 البستاني زار الأباتي بيار نجم الرئيس العام للرهبنة المريمية المارونية لتهنئته

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