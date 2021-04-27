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إليكم طقس الأيام المقبلة!

27
APRIL
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية.
وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: طقس ربيعي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر بكتل هوائية دافئة يومي الخميس والجمعة.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة)

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل، كما تنشط الرياح احيانا خصوصا في المناطق الشمالية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية.

 


الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة.

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

 

- الحرارة على الساحل من 16 الى 24 درجة، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة، في الداخل من 12 ال 30 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%
- حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:5,55
- ساعة غروب الشمس: 19,17

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