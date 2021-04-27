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نفّذ أكثر من 20 عملية سرقة بطريقة احتيالية.. هل وقعتم ضحيته؟

27
APRIL
2021
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:
 
حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية، طالت العديد من المحال التجارية التي تؤمِّن لزبائنها "خدمة التوصيل أونلاين" وذلك من قبل شخص مجهول الهوية.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:
 
-ع. ب. (مواليد عام 1965، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم احتيال وسرقة.
 
 بتاريخ 2021-4-20، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في محلّة غاليري سمعان-بعبدا على متن سيارة من نوع BMW، أثناء محاولته سرقة جهاز خلوي من أحد عمال التوصيل "Delivery".
 
 بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /20/ عملية سرقة بطريقة احتيالية في مناطق عدّة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك من خلال اتّصاله بمطاعم ومحال تجارية (مجوهرات، أحذية، عطورات، أجهزة خلوية...) تؤمِّن "خدمة التوصيل أونلاين"، ويطلب ما يتوفر لديها، وعند وصول عامل التوصيلات الى العنوان المحدّد، يقوم الأخير باستلام "الطلبية" ويوهم العامل أنّه قد نسي محفظته في المنزل فيطلب من عامل التوصيل اللّحاق به، ليَلوذ بالفرار على متن سيارته، التي جرى ضبطها.
 
لذلك، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وتطلب من الّذين تعرّضوا لعملياته الاحتيالية، الاتصال بشعبة المعلومات على الرقم 5۱۳۷۹۷/01 بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
 
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