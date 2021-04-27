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بنك الاستثمار الأوروبي: لا يوجد حاليا عرض تمويلي لمرفأ بيروت

27
APRIL
2021
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صدر عن المكتب الصحافي لبنك الإستثمار الأوروبي البيان الاتي:


“بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على دراية بالاقتراح المقدم من ميناء هامبورغ وفريقه الاستشاري لإعادة إعمار ميناء بيروت والمناطق المحيطة به. ومع ذلك لا يوجد حاليا عرض تمويلي من بنك الاستثمار الأوروبي. ويخضع أي تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لدراسة جدارة المشروع، كما تتم الموافقة على التمويل من خلال اتباع إجراءات البنك المعتادة للموافقة علي مثل هذه العمليات وهو ما يشمل، من بين أمور أخرى، الامتثال الكامل لقواعد المشتريات بالإضافة إلى إحترام المعايير البيئية والاجتماعية.”


أضاف: “ويقف البنك على أهبة الاستعداد لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من فريق أوروبا TEAM EUROPE جنبا إلى جنب مع شركائه والمجتمع الدولي والجميع. ويدعم البنك بشكل كامل مبادئ الشفافية والمساءلة والشمول المنصوص عليها في مبادرة بيروت للإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار ، والبنك عضو في المجموعة الاستشارية. هذه أمور ضرورية من أجل عدم تكرار أخطاء الماضي وإعادة البناء بشكل أفضل من أجل وضع لبنان على طريق الانتعاش المستدام.”

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