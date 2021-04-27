بعد الأنباء عن اعتقاله في السعودية.. الحرية لسمير صفير في الصدارة

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بعد الأنباء عن اعتقاله في السعودية.. هاشتاغ ” #الحريه_لسمير_صفير” يتصدر “تويتر“



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات بخبر اعتقال الملحن سمير صفير في السعودية، من دون أن تصدر معلومات رسمية من جانب الطرف اللبناني أو عائلة صفير.



وكان صفير تلقى لقاح كورونا في المملكة منذ مدة، وحينها أثيرت حملة ضده على “تويتر”، داعية الى طرده نظراً الى مواقفه السياسية.



وإثر هذه المعلومات المتداولة، حلّ هاشتاغ #الحرية_لسمير_صفير ترند في “تويتر” بلبنان، ودعا ناشطون ومغرّدون السلطات اللبنانية الى القيام بواجبها وكشف مصير مواطن لبناني انقطعت أخباره ولا يعرف عنه شيء.



وفي السياق، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون قائلاً: “أين #سمير_صفير؟ للكشف عن مصيره فوراً”.