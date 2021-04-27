هذا آخر ما توصّلت اليه التحقيقات حول شحنة الرمان المخدر

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في معلومات “الجمهورية” نقلاً عن القادة الامنيين انهم اجمعوا على رواية حددت الخلل الواقع في الشحنة المهرّبة بـ”تأشيرة وزارة الزراعة على اساس انها بضاعة لبنانية”. كما انها لم تدخل عن طريق “الترانزيت” كما يفترض، بل افرغت حمولتها في البقاع وتحديدا في بلدة الخيارة وتعنايل، واعيد نقلها في برادات الى مرفأ بيروت ومنها الى الباخرة فميناء جده.

وعلمت “الجمهورية” ان وزير الزراعة عباس مرتضى حمّل المسؤولية الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة التي تعطي شهادة المنشأ وتصدق عليها وزارة الزراعة، لافتاً الى ان وزارة الاقتصاد هي التي تمارس الوصاية على هذه الغرفة.

وتوصّلت التحقيقات التي اطلعت عليها “الجمهورية” الى ان الشحنة ضمت 60 الف رمانة ومن بينها 1000 رمانة تم حشوها بالمخدرات، وهي من الحجم الكبير الذي تتميز به الزراعات السورية من هذا الصنف. ويمكن ان يصل وزن كل واحدة منها ما بين 680 غراماً و750 غراما، وقد تم جمع حوالى 2000 حبة في كل رمانة.