أردوغان يحذر من "التأثير المدمر" للاعتراف الأميركي

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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، من "التأثير المدمر" لاعتراف واشنطن بالإبادة الأرمنية على العلاقات التركية الأميركية.

وقال أردوغان إن "الرئيس الأميركي جو بايدن أدلى بتصريحات لا أساس لها وظالمة ومنافية للحقيقة"، السبت، عبر اعترافه بالإبادة الأرمنية، محذرا من "التأثير المدمر" لذلك على العلاقات المتوترة أصلا بين أنقرة وواشنطن.

ودعا الرئيس التركي نظيره الأميركي إلى التراجع بسرعة عن إعلانه أن مذابح الأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية عام 1915 إبادة جماعية، وهي خطوة قال إنها تؤثر على العلاقات الثنائية وتضعفها.

وأثار إعلان بايدن التاريخي الذي صدر السبت حنق تركيا، العضو مع الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، والتي قالت إن الإعلان "جرح عميق" في العلاقات المتصدعة بالفعل بسبب عدد من القضايا.

وفي أول تصريحات له منذ بيان البيت الأبيض، السبت، قال أردوغان إن "الخطوة الخاطئة" ستعيق العلاقات، ونصح الولايات المتحدة "بالنظر في المرآة"، مضيفا أن تركيا ما زالت تسعى إلى علاقات "جوار ودي" مع أرمينيا.

وقال أردوغان بعد اجتماع للحكومة التركية: "أدلى الرئيس الأميركي بتصريحات لا أساس لها وظالمة وتجافي الحقيقة عن الأحداث الحزينة التي وقعت في منطقتنا قبل قرن مضى"، وكرر دعوته مؤرخين أرمن وأتراك إلى تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث.

وأضاف "آمل أن يتراجع الرئيس الأميركي عن هذه الخطوة الخاطئة بأسرع ما يمكن".