الأسد لبوتين : نقف إلى جانبكم

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الوطن السورية: بحث الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين الجانبين لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وخلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي، أعرب الرئيس الأسد عن شكره للمساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا للشعب السوري لمساعدته على تجاوز آثار الحصار الجائر المفروض عليه.



وجرى خلال الاتصال حسب البيان الرئاسي السوري الرسمي، بحث العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون المشترك في مواجهة جائحة «كورونا»، وعزم روسيا توريد لقاحات إضافية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة هذه الجائحة.



وتم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الشأن السياسي ومنها عمل لجنة مناقشة الدستور والضغوط الغربية التي تمارس عليها من أجل حرفها عن مسارها.



كما عبّر الرئيس الأسد عن دعم سورية لروسيا، في مواجهة محاولات التصعيد التي تقوم بها الدول الغربية، وخاصة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، والتي تستهدف دور روسيا وسياساتها المبنية على احترام سيادة القانون الدولي من أجل تحقيق الاستقرار في العالم.