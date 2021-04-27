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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 نيسان 2021

27
APRIL
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 الأخبار : سقوط أهمّ حاميات مأرب وأكبرها: لا عودة إلى الوراء

عودة إلى مقترح هوكشتاين لتقاسُم الثروة وإحياء فكرة المفاوِض السياسي: باسيل يعقّد ملف الترسيم

المقاومة تحذّر العدوّ: أيّ حماقة ستواجَه بقوة

 

 


الديار : لبنان «ورقة» مقايضة سعودية على «طاولة» المفاوضات مع ايران
تصعيد سعودي يسبق جولة الحوار الثانية : لاحلفاء لنا في بيروت !
الراعي يخفق بتليين موقف عون: علاقة بكركي ــ بعبدا «راوح مكانك»

 

 




نداء الوطن : الراعي لعون: فقر وتهريب ومخدّرات وفراغ حكومي وقضائي!
إجتماع بعبدا: "صفر مكعّب"

 

 

 

اللواء : توقيفات في «تهريب المخدرات» إلى السعودية.. وفهمي إلى الرياض
رؤساء الحكومات للإفراج عن الحكومة والتشكيلات القضائية.. والراعي في «مهمة مسيحية» في بعبدا

 

 

 


النهار: خريطة جديدة توسّع مطالب إسرائيل بالحدود البحرية مع لبنان

 

 

 

 

البناء : مواجهات القدس تفتح باب البحث في حرب على غزة… واحتمالات المواجهة الشاملة تتّسع / اجتماع بعبدا لمكافحة التهريب ومناشدة الرياض… وتساؤلات عن المموّل السعوديّ؟ / باسيل يخرق بهنغاريا فرضيّة العقوبات الأوروبيّة… وأمل تحذّر من التسويف الحكوميّ /

 

 

 


الجمهورية : أزمة التهريب أكبر من السلطة

 

 

 

 

the daily star: Rai set to resume efforts to break Cabinet deadlock

 

 



l'orient le jour : Le Liban exhorte l’Arabie saoudite à revenir sur sa décision

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