عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 نيسان 2021

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الأخبار : سقوط أهمّ حاميات مأرب وأكبرها: لا عودة إلى الوراء

عودة إلى مقترح هوكشتاين لتقاسُم الثروة وإحياء فكرة المفاوِض السياسي: باسيل يعقّد ملف الترسيم



المقاومة تحذّر العدوّ: أيّ حماقة ستواجَه بقوة







الديار : لبنان «ورقة» مقايضة سعودية على «طاولة» المفاوضات مع ايران

تصعيد سعودي يسبق جولة الحوار الثانية : لاحلفاء لنا في بيروت !

الراعي يخفق بتليين موقف عون: علاقة بكركي ــ بعبدا «راوح مكانك»







نداء الوطن : الراعي لعون: فقر وتهريب ومخدّرات وفراغ حكومي وقضائي!

إجتماع بعبدا: "صفر مكعّب"

اللواء : توقيفات في «تهريب المخدرات» إلى السعودية.. وفهمي إلى الرياض

رؤساء الحكومات للإفراج عن الحكومة والتشكيلات القضائية.. والراعي في «مهمة مسيحية» في بعبدا



النهار: خريطة جديدة توسّع مطالب إسرائيل بالحدود البحرية مع لبنان

البناء : مواجهات القدس تفتح باب البحث في حرب على غزة… واحتمالات المواجهة الشاملة تتّسع / اجتماع بعبدا لمكافحة التهريب ومناشدة الرياض… وتساؤلات عن المموّل السعوديّ؟ / باسيل يخرق بهنغاريا فرضيّة العقوبات الأوروبيّة… وأمل تحذّر من التسويف الحكوميّ /



الجمهورية : أزمة التهريب أكبر من السلطة

the daily star: Rai set to resume efforts to break Cabinet deadlock





l'orient le jour : Le Liban exhorte l’Arabie saoudite à revenir sur sa décision