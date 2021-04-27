living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 27 نيسان 2021

27
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

أكدت مصادر يمنيّة متطابقة أن المعارك حول مدينة مأرب دخلت مرحلة حرجة وأن مواقع حيوية لوحدات حكومة منصور هادي باتت بيد أنصار الله وأن الوضع داخل المدينة دخل مرحلة البحث بالتأقلم مع خسارة محققة وأن النزوح كبير واتصالات قادة قبليين وعسكريين بالأنصار مكثفة لبحث البدائل بما فيها الاستسلام.

 

خفايا

تساءلت مصادر أمنية عن سبب حصر المعلومات المتداولة والتقارير الإعلامية والرسمية بصدد شحنة المخدّرات المهرّبة الى السعودية ضمن شحنة رمان بالجهات المشتركة من خارج السعودية. وقالت: هل كانت الشحنة هبة للمرفأ أم أن هناك من سيتسلّم الشحنة في السعودية، ويتولى التوزيع وهو مموّل كل العملية وما هو سرّ تجاهله والتكتّم عليه؟

 

 


نداء الوطن : خفايا

صرح مصدر سياسي ان الاسماء التي طرحت لتمثيل «حزب الله» في الحكومة المقترحة من الرئيس المكلف هي أسماء صورية لاستكمال التشكيلة فيما الاسماء الحقيقية لم تُسلّم الى الرئيس المكلف.

 

لا تزال خطة تلقيح موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة خارج التطبيق بسبب تنازع الصلاحيات بين مجلس الخدمة المدنية ووزارات الوصاية، في ظل استمرار تهريب اللقاحات من قبل بعض المستشارين في وزارة الصحة.

 

 

اللواء : أسرار

همس
انقطع الكلام فجأة عن تمويل خارجي للبطاقة التموينية، وعزا البعض الأمر لخلافات متجدّدة مع حاكم مصرف لبنان.


غمز
أحدث لقاء دبلوماسي أوروبي ضجة من التساؤلات حول أسباب عقده مؤتمر صحفي مع رئيس تيّار يواجه عقوبات دولية.


لغز
أقفل حزب بارز باب النقاش حول الملف البحري، واعتبر كلام مرجع نيابي حول الموضوع، بمنزلة موقف ثابت له.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout