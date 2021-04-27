أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 27 نيسان 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

أكدت مصادر يمنيّة متطابقة أن المعارك حول مدينة مأرب دخلت مرحلة حرجة وأن مواقع حيوية لوحدات حكومة منصور هادي باتت بيد أنصار الله وأن الوضع داخل المدينة دخل مرحلة البحث بالتأقلم مع خسارة محققة وأن النزوح كبير واتصالات قادة قبليين وعسكريين بالأنصار مكثفة لبحث البدائل بما فيها الاستسلام.

خفايا

تساءلت مصادر أمنية عن سبب حصر المعلومات المتداولة والتقارير الإعلامية والرسمية بصدد شحنة المخدّرات المهرّبة الى السعودية ضمن شحنة رمان بالجهات المشتركة من خارج السعودية. وقالت: هل كانت الشحنة هبة للمرفأ أم أن هناك من سيتسلّم الشحنة في السعودية، ويتولى التوزيع وهو مموّل كل العملية وما هو سرّ تجاهله والتكتّم عليه؟



نداء الوطن : خفايا

صرح مصدر سياسي ان الاسماء التي طرحت لتمثيل «حزب الله» في الحكومة المقترحة من الرئيس المكلف هي أسماء صورية لاستكمال التشكيلة فيما الاسماء الحقيقية لم تُسلّم الى الرئيس المكلف.

لا تزال خطة تلقيح موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة خارج التطبيق بسبب تنازع الصلاحيات بين مجلس الخدمة المدنية ووزارات الوصاية، في ظل استمرار تهريب اللقاحات من قبل بعض المستشارين في وزارة الصحة.

اللواء : أسرار

همس

انقطع الكلام فجأة عن تمويل خارجي للبطاقة التموينية، وعزا البعض الأمر لخلافات متجدّدة مع حاكم مصرف لبنان.



غمز

أحدث لقاء دبلوماسي أوروبي ضجة من التساؤلات حول أسباب عقده مؤتمر صحفي مع رئيس تيّار يواجه عقوبات دولية.



لغز

أقفل حزب بارز باب النقاش حول الملف البحري، واعتبر كلام مرجع نيابي حول الموضوع، بمنزلة موقف ثابت له.