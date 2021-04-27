الرياض : لا نملك حلفاء في بيروت

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الديار : ستكون الخطوات السعودية المقبلة، سواء بالتصعيد او بالعودة خطوة الى الوراء مرتبطة بمدى التقدم او التراجع في عملية التفاوض مع طهران المرتبطة حكما بمسار آخر يحصل في فيينا، وما لم يحصل فصل عملي وجدي للملفات في الاجتماع الثاني المقرر عقده قبل عيد الفطر، ستكون المرحلة المقبلة صعبة للغاية على الساحة اللبنانية التي يستخدمها السعوديون «صندوق بريد» للضغط على طهران لتحسين شروطهم التفاوضية، وهم ليس لديهم ما يخسروه في بيروت، فهذه الساحة لم تعد تعنيهم بشيء، وبحسب اوساط دبلوماسية مطلعة، كل من تحدث معهم سواء من الفرنسيين او المصريين اوحتى العراقيين، كان الجواب السعودي سلبيا وحاسما، «لا نملك حلفاء في لبنان، ولسنا معنيين بشيء هناك»، هم يقولون صراحة ان الساحة اللبنانية منطقة نفوذ ايرانية يديرها ح-زب الله، وسقوط «الهيكل» على الجميع، مكسب اضافي طالما سيؤدي الى اضعاف الحزب ويزيده ارباكا.

ولهذا فالاحتمالات مفتوحة على كل السيناريوهات، الرياض بعثت «برسالتها» عبر بيروت وتهدد بالمزيد، وتنتظر الاجوبة الايرانية، وبناء على ما ستحصل عليه يمكن ان تجنح الامور نحو تهدئة مرحلية بانتظار اكتمال التسوية النهائية، فيعود السعوديون عن قراراتهم القاسية ضد لبنان، او تذهب الامور الى مزيد من التصعيد، بانتظار جلسة الحوار الثانية التي بات انعقادها مشكوكا فيها بفعل التطورات اليمنية واللبنانية، اما في حال عقدت فستكون نتائجها مفصلية لتحديد التوجهات في علاقة كل من طهران والرياض، وكذلك الازمات الساخنة في المنطقة وفي مقدمتها الملفان اليمني واللبناني.