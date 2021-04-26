اوهانيان موفدة من الرئيس عون التقت الرئيس الارميني: العدالة هي المطلب الثابت لكل شعوب الارض

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توجت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه اوهانيان، زيارتها يريفان موفدة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بلقاء رئيس جمهورية ارمينيا أرمين سركيسيان، في حضور سفير أرمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابيكيان، وسفيرة لبنان في أرمينيا مايا داغر.

ونقلت اوهانيان الى الرئيس الارميني "تحيات نظيره اللبناني، وتأكيده على ان الحقيقة ستبقى الغاية المنشودة دائما في ما يتعلق بالابادة الارمنية، وأن العدالة هي المطلب الثابت لكل شعوب الارض".

وعرضت اوهانيان مع الرئيس الارميني "للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والاستفادة من التشابه الكبير واواصر القربى بين الكثير من ابناء البلدين، وتعزيزا للود والصداقة بين الشعبين اللبناني والارميني والتضامن بينهما في مختلف الازمات، والتفاهمات الموجودة في مجالات عدة".

وعبر سركسيان عن امتنانه للرئيس عون وللشعب اللبناني الصديق، وقال :"نشعر بالامتنان لوقوف لبنان معنا اليوم في إدانة الابادة الاجماعية الارمنية"، مشيرا الى أن "لبنان استقبل الشعب الارمني الذي نجا منها ومنح له الفرصة للعيش والإبداع، مع الحفاظ على هويته"، مثمنا "مساهمة الارمن اللبنانيين في المجالات الكافة"، مشددا على ان "لاعتراف رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بالإبادة الجماعية الارمنية أهمية كبرى".

وفي ختام اللقاء سلمت الوزيرة أوهانيان إلى الرئيس الارميني كلمة الرئيس عون في مناسبة الذكرى السادسة بعد المئة للابادة الجماعية الارمنية.