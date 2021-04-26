لجنة شؤون المرأة - كولكو كندا في التيار بلقاء حواري حول دور و تأثير التواصل الاجتماعي في السياسة

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أقامت لجنة شؤون المرأة في كولكو كندا- التيّار الوطني الحر لقاء حواري مع الممثل ، الكاتب والمخرج رودني الحداد، الكاتبة و الباحثة والمحلّلة السياسية السيدة رانيا حتي، الناشطة السياسية طالبة الحقوق والدراسات العليا الآنسة سينتيا يمّين ومسؤولة لجنة الاعلام في كولكو كندا السيدة ساندي عبد الاحد.

ادارة الحوار السيدة نينا عنيد عارج مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو كندا بحضور منسق عام كولكو كندا فواز بادور ، منسق عام قطاع الانتشار ايلي حنا ومنسقي هيئات كولكو كندا ولجانها والرفاق والرفيقات في كولكو كندا .

شارَكَنا اللقاء من لبنان الاستاذة جومانا سليلاتي منسّقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة واعضائها، السيدة ناتالي حمصي رئيسة LACD USA واعضاءها.

السيدة رانيا حتّي بمقدّمتها تطرّقت على تفصيل المحوارين الاصلاحي والفاسد كما وشرَحَت عن تأليف الحكومة، التدقيق الجنائي، تحقيق المرفأ وترسيم الحدود البحرية. "المعركة كتير كبيرة وشرسة، الأدوات تغيّرت اليوم، هي غير عسكرية بل اصبحت تكنولوجية Twitter Facebook . انها حرب الجيل الرابع استعملوها وسائل لتغيير الرأي العام اللبناني".

السيد رودني الحداد شارَكَ معنا تجربته الشخصية في الاعلام وأهميّة كيفية الوصول في التوجه للرأي العام وتوجيه البوصلة صحّ لِوَقف الارتباك. قرّر رودني ان يواجه القمع الممنهج فإختار الوقت المناسب، والان هو يتصدّر صفحات التواصل الاجتماعي. كما وقال أنّ المتمكّن من مهنَته ومنطقه ولغّته يمكن ان يتوجّه إلى من يريد. التوقيت اصبح واجب ففضّل ان يبدأ بخوض هذا المجال بقوة وشراسة.

تطرّقت الآنسة سينتيا يمّين إلى كيفية تناقل الخبر في التواصل الاجتماعي والتشويش والكذب الذي يتناقل خلال المقابلات التلفزيونية ، مما يؤثّر على الرأي العام حيث يصدّق الكذبة دون ان يدخل بالمضمون والتفاصيل. كما اضافت ان الجامعة و المدرسة لهما دور اساسي لتثقيف الشباب فيجب علينا ان نستقطبهم لكي نوصّل رسالتنا بأساليب بسيطة دون تعقيدات ، و التقرّب من قلوبهم وعقولهم وهكذا نصدّ الحرب الاعلامية التي واجهناها منذ بداية الثورة حتى الان.

السيدة ساندي عبد الاحد تطرّقت الى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا الاجتماعية و السياسية ان كان على الصعيد الايجابي او السلبي ، و اهمية دورها في احداث التغيير في اي مجتمع كان ، كما تحدثت عن النشاطات الاعلامية في الهيئات المحلية التي تقوم بها لجنة الاعلام -كولكو كندا و منها ال zoom meeting مع نواب من التيار الوطني الحر و على رأسهم النائب جبران باسيل .

و أضافت بالرغم من المحاربة الاعلامية الشرسة على التيار الوطني الحر الا اننا بقينا على خطابنا الراقي و البناء ، التزامًا بكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حين قال : يا شباب لبنان، اجعلوا من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلةً لتواصلٍ حقيقي بينكم؛ لتبادل الآراء، لنقاشات تحترم المنطق والحقيقة، للنقد البنّاء.. لا وسيلةً لتبادل الشتائم وتغذية الحقد وبث الشائعات..

وختمت اللقاء السيدة نينا عنيد عارج شكرت فيه الضيوف الكرام على المعلومات القيمة والآراء التي شارَكونا بها ، هذه المعلومات التي تعطي المواطن و المنتشر اللبناني الزخم لكي يكمّل بمسيرة النضال. كما شكرت اعضاء هيئة كولكو كندا و كل من شارك في هذا اللقاء الشيّق و المتنوّع من لبنان، اميركا وافريقيا . و أثنت على اننا من مدرسة العماد ميشال عون مدرسة الحق ضد الباطل وكما قال رئيس تيّارنا النائب جبران باسيل مسيرتنا هي: قضاء-محاسبة-استرداد. "