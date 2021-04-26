بالصور: نزع أختام الشمع الأحمر عن مبنى مكتف للصيرفة منذ بعض الوقت!

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نشرت مجموعة متحدون عبر حسابها الخاص على فيسبوك خبر مفاده:

من جديد وحوالي الساعة ٧،٠٠ مساء تم نزع أختام الشمع الأحمر عن مبنى "وكر مكتف" المقفل والمختوم وفق إشارة المحامي العام القاضي سامر ليشع (تصوير المحامي رامي عليّق).

وفي التفاصيل: تمادي إجرامي مهول في غاية الريبة؛ نزع أختام الشمع الأحمر عنوة، وإجراء عمليات تهريب اليوم ٢٦ نيسان أيضا من قبل وكلاء وموظفي شركة مكتف، عن مبنى الشركة للصيرفة وشحن الأموال المقفل والمختوم وفق إشارة المحامي العام القاضي سامر ليشع الذي تمت مخابرته للتو من قبل المحامي رامي عليّق الذي التقط هذه الصور بعدسة هاتفه الآن ٨:٠٠ مساء.