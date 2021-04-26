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في الذكرى السنوية لابادة الارمن .. وفد من التيار يزور المرجعيات الروحية الارمنية

26
APRIL
2021
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في الذكرى السنوية ١٠٦ لابادة الارمن، زار وفد من التيّار الوطنيّ الحرّ ضمّ النواب نقولا الصحناوي و ادغار معلوف و انطوان بانو وادغار طرابلسي و نائبة الرئيس للشؤون السياسية الاستاذة مي خريش والسادة غسان الخوري ورافي خانجيان للتعزية بأسم رئيس التيار الوزير جبران باسيل كلاً من البطريرك آرام الأول كيشيشيان، كاثوليكوس الأرمن لبيت كيليكيا في بطريركية الأرمن الأرثوذكس انطلياس و المعاون البطريركي في بطريركية الأرمن الكاثوليك المطران جورج أسادوريان في مطرانية الأرمن الكاثوليك الزلقا والقس مكرديتش كراكوزيان، رئيس اتحاد الكنائس الأرمنية الأنجلية في الشرق الادنى في مركز الطائفة الأرمنية الأنجلية، الجعيتاوي.

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