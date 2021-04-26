كورونا الاحد: رقم جيد جدا

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أفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في لبنان، بـ"تسجيل 642 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 521581 حالة".



وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 629 حالة إصابة بين المقيمين و13 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 29 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7171".



وأكدت الوزارة أن أرقام الإصابات الجديدة هي نتيجة إجراء 5873 فحصا للكشف على الفيروس، 2549 منها في مطار بيروت الدولي.