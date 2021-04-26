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فرق مصلحة الاقتصاد واصلت جولاتها جنوبا و4 محاضر في حق 3 محطات وقود في صور ومحل في الشهابية

26
APRIL
2021
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واصلت فرق مصلحة الاقتصاد جنوبا جولاتها على محال لبيع المواد والسلع الغذائية ومحطات وقود. وتركزت صباح اليوم في بلدة الشهابية - قضاء صور، حيث عمد فريق من المراقبين بمؤازرة قوة من عناصر امن الدولة الى الكشف على محال سوبر ماركت ومستودعاتها، أظهر عدم تخزين اي بضاعة مدعومة وعرضها للزبائن.


وتم تنظيم محضر ضبط في حق صاحب محل بسبب عدم التزامه إعلان الاسعار على كافة المواد والسلع المتوافرة لديه.


اما محطات الوقود في البلدة، التزمت تأمين حاجة المواطنين من البنزين بالتسعيرة الرسمية، والمقفلة منها تم التاكد من خلو خزاناتها من المادة.

 

كما سطر فريق اخر من المراقبين في مدينة صور ثلاثة محاضر ضبط في حق اصحاب محطات وقود واحد لمخالفته السعر الرسمي و اثنين لاحتكارهما مادة المحروقات .

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