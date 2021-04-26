living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مأتم عائلي لوالدة رئيس نادي الحكمة

26
APRIL
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رفعت في كنيسة مار مارون في الجميزة الصلاة لراحة نفس السيدة هدى القزي يحشوشي والدة رئيس نادي الحكمة الرياضي عضو مجلس بلدية بيروت الأستاذ إيلي يحشوشي، بمشاركة النائب عماد واكيم ممثلًا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود وافراد عائلة الفقيدة إلتزامًا بالإجراءات المتخذة في الكنائس بسبب جائحة كورونا.


ترأس الصلاة لراحة نفسها كاهن الرعية الخوري ريشار أبي صالح يحيط به الأب طوني فخري ممثلًا رئيس الرهبانية اللبنانية الأباتي نعمة الله الهاشم وكاهن رعية مار يوحنا في الأشرفية الخوري كبريال تابت وكاهن رعية القديسين سركيس وباخوس في جديدة المتن الخوري جان بول أبو غزاله ولفيف من الكهنة. وبعد الإنجيل المقدس ألقى الأب أبي صالح كلمة رثاء تحدّث فيها عن الفقيدة الزوجة والوالدة والجدّة، وعن قلبها الذي ما نبض إلا محبّة وإيمانًا، وقال: عبرت اليوم هدى إلى حيث جاهدت كل حياتها لتكون، في بيت الآب وملكوته مع الأبرار والصديقين والقديسين. هي التي عاشت قداستها على الأرض من خلال تربيتها الصالحة لأولادها مع زوجها المرحوم وديع، الذي لم تتحمّل فراقه عنها وتحمّلت أوجاعها ومرضها بكل إيمان وصمت. في صلاتنا اليوم التي نطلق عليها صلاة المرافقة، لأننا نرافق الأحبة، نرافق المرحومة هدى في سفرها الكبير لنستودعها بين يدي الربّ، ونقول له: ها هي بين يديك إجعل حظّها مع الأبرار والصديقين في ملكوتك. وكيف لا تكون في ملكوت الربّ وهي كانت ذخيرة حيّة، كما الكثيرات من أمّهاتنا، في مجتمعنا وفي عائلاتنا. هدى وهي في سنواتها الأولى، وكان لها من العمر أربع سنوات، فقدت والدها . ومن أجمل النِعَم في حياتها، أنها دخلت إلى مدرسة الفرنسيسكان في غزير، وظلّت فيه حتى السابعة عشرة من عمرها، فكانت محطة مهمة في حياتها، حيث التقت أبونا يعقوب الكبوشي، قديس لبنان ورافقته في القداديس والإرشاد والعظات. أبونا يعقوب القديس أثر بهدى وبحياتها وبمسيرتها العائلية طوال حياتها.


وقال الأب أبي صالح: بأجواء القداسة والمحبّة والإيمان ربّت هدى مع زوجها المرحوم وديع أولادهما على أًسس المحبّة والصلاة والإيمان والقيم المسيحية. هدى أعطت أولادها أجمل وأغلى ما عندها، الإيمان والصلاة في كل حين والصدق والقيم والإلتزام بحب الوطن والإنسان. علّمتهم العطاء بهدوء وبصمت. بهذه الروح سارت هدى في مسيرة حياتها وظلّت بنفس الروح حتى بعدما غادرها وديع شريك حياتها وتدهورت صحتها. هدى زرعت الحبّ وحصدت حبّ عائلتها لها. وزرعت تضحية وعائلتها بادلتها التضحية.


وعندما كنت ألتقي بالعائلة بوجود هدى لنصلي أمام مزار مار شربل في رعيتنا الذي سنضع إسم هدى عليه إلى جانب أسم المرحوم وديع، كنت أفرح بهذه العائلة المؤمنة التي تعيش مسيحيتها بصدق. مسيرة حياة هدى، كانت في يقظة دائمًا، كما يقول لنا السيد المسيح: كونوا دائمًا متيقظين. كانت حاضرة دائمًا للصلاة والصوم والصدقة والتضحية. مسيرتها على هذه الأرض كانت لتعبيد طريقها نحو ملكوت الرب، وليجيء سيّدها ويجدها متيقظة. جميل أن نجدّد دائمًا إيماننا بالله الذي هو دائمًا بإنتظارنا ليخدمنا وليس لنخدمه نحن. اليوم هدى هي مع الأبرار والصديقين ومع أبونا يعقوب الكبوشي ومار شربل ومار مارون ومار يوحنّا ومع القديسين الذين ربيت بأجوائهم، في حضن الآب. المسيح قام ونحن ثابتون على إيماننا بهذه القيامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout