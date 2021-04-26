وزير خارجية هنغاريا بعد لقائه باسيل: لن ندعم التصورات التي تضر بأكبر حزب لبناني يمثل المسيحيين

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أشار وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، في تصريح له بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى انه "في الجلسة الاسبوعية الماضية لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي كان لبنان على طاولة البحث"



وشدد على أن "استقرار وامن الشرق الاوسط لا يمكن تخيله من دون سلام وتطور هادئ في لبنان وكنا دائما كدولة المجر ندعم المبادرة الهادئة والصريحة والمتوازنة مع لبنان".

وأكد اننا "نرفض اي محاولة ضغط خارجي على لبنان او الموجهة لحزب او حركة سياسية معينة او التي تستهدف طائفة دينية او حزب يمثل طائفة دينية معينة، واتفقنا على اننا لن ندعم التصورات التي تضر بأكبر حزب لبناني يمثل المسيحيين عبر فرض عقوبات وسنتحدث دائما لتكون المقاربة متوازنة ومن الظلم فرض عقوبات فيما لبنان بحاجة للمساعدة في هذه المرحلة".

واضاف :"اتفقنا على اننا لن ندعم التصورات التي تضر بأكبر حزب لبناني يمثل المسيحيين عبر فرض عقوبات وسنتحدث دائما لتكون المقاربة متوازنة ومن الظلم فرض عقوبات فيما لبنان بحاجة للمساعدة في هذه المرحلة، ولا يجب تلقين لبنان الدروس من خلال فرض عقوبات على المسيحيين واتمنى لأكبر حزب مسيحي في لبنان العمل والتوفيق".