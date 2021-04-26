living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل: سياسة العقوبات ستكون مضرة جدا وستؤدي الى ابعاد لبنان عن اوروبا والغرب رغما عنه

26
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال استقباله وزير الخارجية الهنغاري، ان "هنغاريا كانت دائماً تقف الى جانب لبنان في قضية التنوع، وكانت دائماً تدعم قضية الوجود المسيحي في لبنان والشرق، واعربت خلال العديد من اللقاءات عن الدعم الكامل لمسالة الحقوق والحريات"، مشيراً الى ان "المسار الحالي بين لبنان وهنغاريا لم يتغير وهي تقوم منذ عام 2018 بمشروع يهدف الى ترميم الكنائس القديمة في لبنان، وعملت على ترميم 33 كنيسة والمشروف وصل الى نهاية المرحلة الثانية، ولبنان امام مشروع يشمل 63 كنيسة".


ولفت باسيل الى ان "لبنان واوروبا هم جيران، والتواصل بينهما اقتصادي واجتماعي وسياسي، ونحن منفتحون مع الغرب، واوروبا بالنسبة الينا هي بوابة الغرب واي انقطاع في العلاقة هم امر سيء للجميع"، مبيناً ان "سياسات العقوبات ستكون مضرة جداً، وستؤدي الى ابعاد لبنان عن اوروبا والغرب وستأخذنا اكثر نحو الشرق، وهذه السياسات ستدفع بلبنان رغماً عنه الى افقاد توازنه مع اوروبا".


ولفت باسيل الى ان "الاستهداف للتيار الوطني الحر سيبقى مستمراً طالما سنبقى ملتزمين بالمواقف الوطنية على مختلف المواضيع المطروحة، ولبنان يتأذى من الفساد والمشهد واضح امامنا ومن الضروري جداً ان تتعاون معنا اوروبا لانها السند الكبير لنا، ومسؤولية الاصلاح تقع علينا، واذا اراد احد ان يساعدنا خارجياً فليساعدنا بملف الاموال التي اصبحت في الخارج، فنحن نقاتل لمعرفة ظروفها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout