غيب الموت اليوم 26 نيسان 2021، نقولا الياس بو صعب والد عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب. ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الثالثة بعد ظهر غد الثلاثاء في كنيسة مار جرجس في الشوير على أن يقتصر حضور الصلاة في الكنيسة على العائلة فقط.



ونعى بوصعب والده عبر حسابه الخاص على التويتر قائلاً: “الله يرحمك يا بيي يا حبيبي، May your Soul Rest In Peace, I love you Dad”.