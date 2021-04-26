إجتماع هامّ في بعبدا .. هذا ما قاله رئيس الجمهورية

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قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "التهريب بكافة أنواعه، من مخدرات إلى محروقات إلى غيرها من المواد يضر بلبنان ويكلّفه غالياً، وما حدث مؤخراً من عملية تهريب إلى المملكة العريبة السعودية يؤكد ذلك".



ولفت الرئيس عون في مستهل الاجتماع الامني الى ان "لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وابنائها إلى أي خطر".



واستوضح المعنيين عن اسباب التأخير في شراء "السكانر" لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك، ويدعو إلى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت.



وطلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.



وأكد الرئيس عون ان "لبنان حريص على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها".