إليكم طقس الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع بدء الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهرفتقارب الـ65 كلم/ س في المناطق الشمالية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة المسائية.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 12 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين 15 و45 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل بينما يسوء مساء على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و80%

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,55

- ساعة غروب الشمس: 19,17.