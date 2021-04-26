عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 نيسان 2021

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الأخبار : غزة تؤازر القدس: المقاومة حامية الفلسطينيين

بطاقة رفع الدعم: اللبنانيون إلى المقصلة

الراعي وعودة يناصران تجّار الهيكل: حرب اقتصاديّة سعوديّة على لبنان

الديار : ضربة إقتصادية جديدة تطال لبنان وخسائرها قد تصل الى أكثر من 900 مليون دولار سنويًا

المنصّة الإلكترونية الى آخر الشهر.. ونجاحها مرهون بضبط التهريب الذي يُقوّض الليرة اللبنانية

العبث بالقانون 44/2015 من باب السرية المصرفية يضرب الثقة العالمية ويعزل لبنان مالياً ومصرفياً

نداء الوطن : الكنيسة تنبذ "التمرّد" العوني على القضاء... وليشع "وضع يده" على ملف مكتّف

"ضابطة عدلية" خاصة لغادة عون "بأمر من بعبدا"!

البناء : ساعات حاسمة في مأرب… واستهداف ناقلة نفط إيرانية في بانياس… وتضامن خليجيّ على لبنان / القدس تضبط إيقاع المنطقة على توقيتها المستمرّ حتى العيد… وبرّي: صرخة لوقف العبث / هجوم كنسيّ على القاضية عون… وباسيل يلوّح بالانتخابات المبكرة… والجراد يتمدّد جنوباً



اللواء : إجراءات لبنانية بحق المتورطين بالتهريب.. ودعم خليجي للقرار السعودي

باسيل يفخخ الحكومة والترسيم البحري.. ورفض روحي مسيحي لتجاوزات عون



النهار : أين العهد من تصاعد الإعتراضات الصارخة للكنيسة؟

الجمهورية: الحظر السعودي يتوسع خليجياً



the daily star : FPM-Future mud-slinging highlights political gap

?l'orient le jour : Gebran Bassil dans les pas de Michel Aoun