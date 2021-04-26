أسرار الصحف ليوم الأثنين 26 نيسان 2021

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البناء : خفايا وكواليس



كواليس

تداول دبلوماسيون أوروبيون تقارير وصفوها بالمقلقة حول معارك مأرب خلال الساعات القليلة الماضية والتقارير تتحدّث عن انهيار الجبهات الأمامية للوحدات المؤيدة للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب، خصوصاً في طلعة الحمرا التي تشكل بوابة مدينة مأرب وفي ظل معلومات عن انقلاب القبائل على حزب الإصلاح الذي يسيطر على المدينة.

خفايا

سأل مرجع سياسي لو لم تكن هناك رسائل سياسية سعودية وراء قرار وقف استقبال الصادرات الزراعية اللبنانية لماذا لم تفعل السعودية ما فعلته في السابق عندما قدّمت للبنان هبة عبارة عن أجهزة سكانر لمعابره الحدودية لضمان أمن الصادرات على خلفية ملاحظة حالات تهريب؟



نداء الوطن : خفايا

تتحدث معلومات عن ان بطريرك الكاثوليك يوسف العبسي لا يرغب في إعادة تفعيل عمل المجلس الأعلى للطائفة من دون تعديل نظامه الداخلي ليكون أكثر فعالية.

أشار مصدر متابع ان جهات أمنية سورية هي من ابلغت السلطات السعودية من خلال وسيط عن شحنات الخضار والفواكه التي استعملت في تهريب الحبوب المخدرة الى المملكة.

يقوم نائب جنوبي مستقيل بإدارة حساب وهمي على تطبيق فيسبوك وينشر من خلاله انتقادات قاسية لجهات وشخصيات حليفة.

اللواء : أسرار

غمز

يحرص ثلاثة نواب من تكتل نيابي بارز على عقد لقاءات دورية مع شخصية برلمانية غادرت التكتل، وأطلقت سلسلة تصريحات جريئة في الأسبوعين الماضيين!



لغز

استغرب وزير عدل سابق استمرار القاضية غادة عون في تجاهل قرارات مجلس القضاء والمدعي العام التمييزي، وإصدار البيانات الاستفزازية بعد مثولها أمام هيئة التفتيش القضائي!



همس

ما يزال لبنان ينتظر جواباً من دبلوماسي أميركي، وعد بإرساله، يتعلق بالتوجه الجديد لاستئناف مفاوضات الترسيم البحري؟

الجمهورية : أسرار

"كلامٌ كبير" عن مسؤولين آخرين!

لاحظت جهات عدة أن مسؤولاً قال كلاماً كبيراً عن مسؤولين آخرين من على منبر دولي لم يقله سابقاً في بيروت.

تأمين مُستقبل لرئيس تيار...

تبدي قيادات في تيار كبير إقتناعها بأن ملفاً حيوياً مرتبط بتأمين مستقبل سياسي لرئيس تيار بارز.

مسؤول كبير و"فشل مؤسسة رسمية"

يحاول مسؤول كبير أن يغطّي فشل مؤسسة رسمية بالدعوة إلى إجتماعات في مقره فيما المطلوب عقد هذه الإجتماعات الملحة في مكان آخر.