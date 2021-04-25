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بلدية صور: سنقفل أي ملحمة تبيع اللحم بأكثر من السعر المحدّد

25
APRIL
2021
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أعلنت بلدية صور في بيان، أنه "تم تحديد سعر كيلو لحم البقر المدعوم من قبل وزارة الإقتصاد، كحد أقصى 45 ألف ليرة"، ودعت القصابين الى "الإلتزام بتسعيرة الوزارة، على أن يصار الى إقفال أي ملحمة تبيع الكيلو بأكثر من السعر المحدد".

 

وقالت إن مسلخ صور البلدي "يقوم منذ حوالي الاسبوعين بتسليم اللحوم المدعومة الى كافة الملاحم في صور ومنطقتها دون استثناء، وأنه لا يوجد لحم غير مدعوم في السوق". ولفتت البلدية إنتباه المواطنين، "بأن اللحامين في المنطقة "قاموا باستلام اللحم بعظمه بقيمة 30 ألف ليرة، وعلى هذا الأساس تم تحديد سعر البيع للزبون بقيمة 45 ألفاً".

 

وحذرت البلدية أنه "وبناء على طلب من وزارة الاقتصاد، ستباشر بإقفال أي ملحمة تبيع كيلو اللحم بأكثر من السعر المحدد، وسوف تسطر محاضر ضبط تصل إلى حد الخمسة ملايين ليرة لبنانية، لذا فإن البلدية تطلب من القصابين الإلتزام بتسعيرة الوزارة المحددة".

 

وطلبت البلدية من المواطنين، "التبليغ عن أي قصاب يبيع كيلو اللحم بأكثر مما هو محدد، ‏عبر الاتصال بالبلدية على أحد الرقمين خلال الدوام الرسمي ‏ ‏07742411- 07742412"

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