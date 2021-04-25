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قوى الأمن تستعيد سيارة بعد ساعتين على سرقتها

25
APRIL
2021
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 تمكنت قوى الأمن الداخلي من استعادة سيارة مسروقة بعد وقت قصير على إبلاغ صاحبها عن فقدانها في إحدى ضواحي مدينة صيدا، حيث تم رصد السيارة ومطاردة السارق على طريق ضهر البيدر- زحلة وتوقيفه في منطقة أبلح في البقاع.

وفي التفاصيل، أنه قرابة الساعة 4.25 من فجر الأحد (اليوم)، تلقت غرفة عمليات سرية صيدا في قوى الأمن الداخلي على الرقم 112، استغاثة من المواطن ج.ح. يبلغ عن تعرض سيارته في تلك اللحظة للسرقة وعن سماعه صوت جهاز الإنذار ينطلق منها، وهي من نوع "هيونداي ألنترا" سوداء اللون موديل 2012 تحمل رقم لوحة التسجيل 30330 /ط، وكانت متوقفة أمام منزله في جادة نبيه بري في تعمير حارة صيدا، وأنه لدى تفقده لها تبين أنها قد سرقت.

وعلى الفور، قام الرتيب المناوب في غرفة عمليات سرية صيدا بالاتصال بغرفة عمليات المديرية العامة وقيادة الدرك وغرفتي عمليات زحلة وبعلبك للتعميم على الدوريات الموضوعة بتصرفها التحرك فورا، كما أفاد غرفة عمليات الجيش وبقي على تنسيق مع عمليات قيادة الدرك بغية ابلاغ حاجز ضهر البيدر لإعتراض السيارة المسروقة ومن بداخلها.

وبعد نحو الساعة، رصد مرور السيارة عند حاجز ضهر البيدر، حيث تم وضع عائق حديدي لتوقيفها، لكن سارقها واصل سيره متخطيا العائق، فجرت مطاردته من قبل دورية من قوى الأمن الداخلي حتى منطقة أبلح، حيث تم توقيفه هناك. وتبين أن السارق من أصحاب السوابق في سرقة السيارات وتعاطي المخدرات وبوشرت التحقيقات معه تحت إشراف القضاء المختص. على أن يتم تسليم السيارة لصاحبها عند الانتهاء من التحقيق.
وشكر صاحب السيارة قوى الأمن الداخلي على سرعة تجاوبها وتحركها لإستعادة سيارته. 

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