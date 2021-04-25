أفراد ورتباء الضابطة الجمركية في الشمال زاروا درغام: مدينون لتكتل لبنان القوي بتقديم ومتابعة مشروع تسوية أوضاعنا

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زار وفد من سلك الضابطة الجمركية في الشمال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في منزله في هتلا، لشكره على مساهمة التكتل في تقديم إقتراح قانون المعجل المكرر "لمشروع تسوية أوضاع وأفراد الضابطة الجمركية"، وذلك عقب درس القانون في جلسة لجنة المال والموازنة الأسبوع الفائت.



وتحدث باسم الوفد رئيس مفرزة العبودية في الجمارك أحمد عبدالله فلفت الى "أننا نطمح للحصول على حقوقنا منذ أكثر من 13 عاما، ونحن مدينون اليوم بهذا الأمر لتكتل لبنان القوي، الذي إستمع لمطالبنا وتبناها وتقدم بمشروع القانون، آملا أن يتم متابعته من قبل النائب درغام والتكتل حتى الوصول الى الخاتمة المرجوة".



من جهته أشار النائب درغام باسم التكتل الى "أحقية مطالب عناصر الجمارك، مؤكدا أننا مع تصحيح أوضاعكم وسنسعى لاقرار المشروع في الهيئة العامة وتأمين التصويت االلازم عبر الاجماع والتنسيق مع مختلف الكتل النيابية بعيدا عن الخلافات السياسية، لأن ما تطالبون به هو حق من حقوقكم وليس منة من أحد، وهناك إجحاف كبير بحقكم منذ العام 2010".



وأضاف: "إن أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان يبذل جهدا كبيرا في هذا الاطار وقد طلب من إدارة الجمارك تزويد اللجنة بدراسة حول إنعكاس تطبيق القانون وحصول الترقيات على الملاك ووضع مختلف أنواع الرتباء، خصوصاً أنه تبين أن الأثر المالي رمزي جداً، وهو ما يساعد في إقرار القانون".