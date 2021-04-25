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قناة إيرانية: ناقلة النفط في بانياس السورية استهدفت بصاروخين

25
APRIL
2021
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ذكرت قناة "العالم" الإيرانية أن ناقلة النفط استهدفت قبالة سوريا بقذيفتين أصابت إحداهما مقدمتها مخلفة أضرارا جزئية، والثانية أصابت سطحها وتسببت بأضرار أكبر.

 

وذكرت القناة أن الناقلة التي تعرضت لهجوم قبالة سوريا هي واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى ميناء بانياس النفطي.

 

وكانت وزارة النفط السورية أعلنت مساء اليوم أن حريقا اندلع في "أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية"، وأكدت لاحقا أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق.

روسيا اليوم
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