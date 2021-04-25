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عناوين الصحف ليوم الأحد 25 نيسان 2021

25
APRIL
2021
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 الديار : باسيل ألقى خطاباً «قنبلة» نسف تأليف الحكومة حتى الصيف وربما رأس السنة

وغمز من قناة حل المجلس النيابي وركز على تسمية الوزيــريــن المسيحيين

 

 

 

النهار : اتّساع مقلق للمقاطعة الخليجية للمنتجات اللبنانية!

 

 

 


الأنباء الكويتية : عون يدعو لاجتماع لبحث تداعيات منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية
استياء واسع لتحويل لبنان ممراً للمخدرات إلى البلدان العربية وباسيل للحريري وجعجع: بدهم 100 سنة ليوصلوا إلى مستوى عون

 

 

 

الشرق الأوسط : تحذيرات من تحوّل لبنان إلى «منصة» لتهريب المخدرات إلى أوروبا والخليج
السفير السعودي في بيروت أكد أن دوافع قرار منع المنتجات اللبنانية «أمني في المقام الأول»

 

 


الوطن السورية : السلوم لـ«الوطن»: المجال مفتوح أمام المتقدمين للتواصل مع أعضاء مجلس الشعب … 18 طلب ترشح لمنصب الرئيس و20 بالمئة من النواب أدلوا بتأييدهم

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