بن سلمان لا يريد الحريري

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الديار : في السياق الحكومي، أكد مصدر رفيع في محور ال-مق-اومة للديار أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه لا يعتبر الملف اللبناني أولوية وهو لا يؤيد عودة الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية وبخاصة أن هذه الحكومة سوف تتضمن وزراء لح-زب الله. وانطلاقاً من هذه المعطيات يفسر المصدر الرفيع طلب الحريري «اطلاق يده» في عملية تشكيل الحكومة في مسعى منه لتقديم حكومة للسعودية تتوافق وتطلعاتها، غير أن المصدر اعتبر ان الأمر «ضرب من الخيال» اذ ان الحريري يعلم ان الحزب لن يرضى ان تتألف حكومة لا يكون هو ممثلاً فيها عبر وزراء اختصاصيين يدورون في فلكه السياسي.