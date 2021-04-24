جريحان بإشكال فردي في سير الضنية

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فاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المواطن هـ. د أصيب بطعنات سكين في بطنه ويده، خلال إشكال فردي وقع بينه وبين ع. أ. في بلدة سير الضنية، تطور إلى تضارب واستخدام آلة حادة، كما أصيب ع. ح. برصاصة في قدمه عن طريق الخطأ، خلال الإشكال الذي تخلله إطلاق نار في الهواء من قبل أحد الأشخاص.



وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة التابعة للجمعية الطبية الإسلامية على إسعاف الجريحين ونقلهما إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، وقد وصفت حالتهما بالمستقرة.



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى مكان الإشكال وفتحت تحقيقا بالحادث، وبدأت بملاحقة المتسببين به.