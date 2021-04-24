الوزير شربل وهبة للـtayyar.org: لدينا من الارادة والعزم ما يكفي لايجاد سبل لحلّ الأزمة مع السعودية، وحريصون على أمن المملكة وسلامة مواطنيها

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رفض وزير الخارجية شربل وهبه الدخول في مسألة تسييس الأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية مكتفياً بوضع الأمر في إطاره القضائي والقانوني وهو ما يتفق عليه الجميع حول ضرورة مكافحة آفّة الاتجار بالمخدّرات وتهريبها. وأكد وهبة للـtayyar.org أن السلطات اللبنانية تشدد على قمع ومكافحة هذه الآفّة التي يجرّمها القانون اللبناني مع لفت الانتباه الى ضرورة أن يتم التعاون وتبادل المعلومات بين الدول عامة وبين لبنان والسعودية خاصة من أجل تمكين السلطات من قمع تجّار المخدرات الذين يقومون بمثل عمليات التهريب هذه. وقال وزير الخارجية:"هنا أشدد على أن آفة تهريب المخدّرات هي آفة دولية تعاني منها كل دول العالم ما يفرض علينا التعاون والتنسيق في ما بيننا من أجل السرعة في ضبطها".

وتابع:"نحن نحترم المملك العربية السعودية وحرصها على سلامتها وسلامة مواطنيها، ونحن أصلاً هذا ما نتمناه نحن في لبنان ونشدد على أننا سنطبق القوانين وبإصرار أكثر".

وأكد وهبة أننا سنزيد من التواصل مع السلطات المعنية في المملكة من أجل توضيح أنه لا يجوز أن يعاقب المزارعون والتجار اللبنانيون نتيجة أعمال جرمية ترتكبها عصابات الاتجار بالمخدرات.

وردّاً على سؤال حول ما اذا كان يعتقد بأن هذه الأزمة ستؤثر على أي حوار سياسي بين الجانب اللبناني والجانب السعودي قال وهبة:"لا أظن، لا بل بالعكس، إن ما ورد في برقية سفارة المملكة يؤكد حرص المملكة على سلامة لبنان، ونحن سنتعاون مع السفارة السعودية مطلع الاسبوع المقبل، وعلى ضوء الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في بعبدا سننقل توصيات وخلاصات للمعنيين في السعودية.

وختم بالقول:"لن أتكلم بتفاؤل أو تشاؤم حول ما اذا كانت هذه الأزمة سريعة الحل، ولكن نحن لدينا من الارادة والعزم ما يكفي لايجاد سبل لحلّها مع الأمل في أن تتم مبادلتنا من السلطات السعودية الشقيقة بالروح الطيبة والصادقة نفسها".