رئيس الجمهورية اتصل بآرام الأول و كريكور بدروس العشرين محيّيا ذكرى شهداء الأبادة الأرمنية

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الرئيس عون: نؤكد على وجوب تحقيق العدالة في هذه القضية المشينة

التي تثقل ضمير العالم دون دفعه الى التحرّك لأتخاذ قرار تاريخي يميّز بين الجلّاد والضحية

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رئيس الجمهورية: ما أصاب الشعب الأرمني بالسيف

أصاب الشعب اللبناني بالمجاعة والفاصل الزمني كان سنة واحدة

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اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوقوف بحزم الى جانب الشعب الأرمني في نضاله من اجل الاعتراف بقضيته العادلة، وإزالة التعمية التي تغطّي دماء ضحايا الأبادة الأرمنية بستار الإنكار من جهة واللامبالاة من جهة ثانية.



وقال الرئيس عون: "في ذكرى مرور مئة وست سنوات على المجازر التي تعرّض لها الشعب الأرمني، الذي يشكّل اليوم جزءاً من نسيج لبنان، نؤكد على وجوب تحقيق العدالة في هذه القضية المشينة التي تثقل ضمير العالم دون ان تدفعه الى التحرّك لأتخاذ قرار تاريخي يميّز بين الجلّاد والضحية."

وأضاف: "ما أصاب الشعب الأرمني بالسيف، أصاب الشعب اللبناني بالمجاعة، والفاصل الزمني كان سنة واحدة!"