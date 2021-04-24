بالتفاصيل: ماذا حصل قبيل اقلاع طائرة بيروت - الكويت؟!

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كشف مراسل "الجديد" ما يلي: "بعد ورود معلومات عن تحميل شحنة أغنام مدعومة لتصديرها الى الكويت عبر الطيران الايراني تحرك رئيس جمارك بيروت سامر ضيا الذي منع الطائرة من الاقلاع بعد طلب الكشف على الحمولة. وبعد الكشف عليها تبين أن الطائرة محملة بـ ١٢٨٠ رأس غنم بينها أغنام مختومة في الاذن وهي اشارة الى ان هذه الأغنام مستوردة ويتم إعادة تصديرها. ضيا أبلغ القاضي عويدات الذي أعطى اشارته لإفراغ حمولة الطائرة ومنع تصدير البضائع وطلب فتح تحقيق بالموضوع. صاحب الشحنة هو ديب نخلة مهرّب أكثر من ٤٠ الف رأس غنم في الاشهر الثلاثة الاخيرة وأحاله وزير الاقتصاد الى النيابة العامة المالية لتهريبه في الاسابيع الاخيرة ١٤٠٠ راس غنم من مزرعة في أرنون وصدّر أكثر من ٨٠ ألف رأس غنم خلال العام ٢٠٢٠. "